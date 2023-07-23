Российский депутат оказался в зоне артиллерийского обстрела в одном из районов Украины

Все случилось при выезде с линии фронта, удары наносились беспилотным летательным устройством. Уже находясь под огнем противника, машина продолжала движение, раненые офицеры получили первую помощь, оказавшись в безопасной зоне.

В этот же день ВСУ атаковали группу корреспондентов информационных изданий «Известия» и «РИА Новости». Журналисты делали материал об обстреле кассетными снарядами поселений в Запорожье. После атаки четыре человека были ранены, получив повреждения разной степени тяжести, один из журналистов был убит.

Ростислав Журавлев погиб, когда группу пытались эвакуировать. В числе пострадавших оказались корреспонденты Роман Польшаков из «Известий», Константин Михальчевский из «РИА Новости», а также оператор Дмитрий Шиков.