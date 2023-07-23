Ростислав Журавлев, военный корреспондент издания РИА Новости, был убит при обстреле ВСУ на территории Украины

Украинская армия обстреляла гражданскую машину с группой журналистов в Запорожье. При атаке использовались кассетные снаряды. Ростислав Журавлев скончался, получив ранения, не совместимые с жизнью.

Другие журналисты были ранены и получили помощь после успешной эвакуации из зоны обстрела. В числе пострадавших числятся оператор Дмитрий Шиков, корреспондент «Известий» Роман Польшаков, обозреватель РИА Новости Константин Михальчевский.

Известно, что группа журналистов собирала материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами ВСУ.