Ростислав Журавлев, военный корреспондент издания РИА Новости, был убит при обстреле ВСУ на территории Украины

07:52 2023-07-23

Трагическую новость о гибели своего коллеги сообщили сотрудники информационной службы РИА Новости. Ростислав Журавлев погиб от полученных ранений во время эвакуации из зоны обстрела.

Украинская армия обстреляла гражданскую машину с группой журналистов в Запорожье. При атаке использовались кассетные снаряды. Ростислав Журавлев скончался, получив ранения, не совместимые с жизнью.

Другие журналисты были ранены и получили помощь после успешной эвакуации из зоны обстрела. В числе пострадавших числятся оператор Дмитрий Шиков, корреспондент «Известий» Роман Польшаков, обозреватель РИА Новости Константин Михальчевский.

Известно, что группа журналистов собирала материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами ВСУ.