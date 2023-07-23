Российский сапер сообщил про новые термобарические мины, которые начала применять украинская сторона

Термобарические мины могут устанавливаться без личного участия военных, за них всю работу выполняют беспилотники. По сообщению сапера РФ, украинская сторона совершенствует стандартные мины, оборудуя их обновленной системой сброса и специальным наконечником, который входит в землю и фиксирует там взрывное устройство при падении с дрона.

По словам российского сапера, на внутренней стороне мины есть датчики, которые чувствительны к любой двигательной активности в зоне срабатывания.

Военный Рахматулла отметил, что взрывной механизм делается из термобарического снаряда от гранатомета РПГ-7. Часть боеприпаса производит распыление горючего аэрозоля, что приводит к взрыву.

Между тем солдат заверил, что российские саперы уже не первый раз сталкиваются с подобными устройствами и знают, как правильно с ними обращаться.