Минобороны РФ опровергло поражение Спасо-Преображенского собора в Одессе

По информации ведомства, все объекты, по которым наносились удары, находились на безопасном расстоянии от храмового комплекса.

Представители Минобороны подчеркнули, что удары по объектам террористической инфраструктуры осуществляются только после тщательной проверки информации.

В Минобороны утверждают, что удар был нанесен по местам производства беспилотных катеров, которые должны были использоваться для террористических атак на Россию.

Также в министерстве сообщили, что на указанных объектах в Одессе находились иностранные наемники.