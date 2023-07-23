Рогов: На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО

14:55 2023-07-23

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинская ракета ПВО поразила Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Однако Минобороны РФ опровергли эту информацию и указали на возможную причину разрушения храма – падение украинской ракеты из-за неумелых действий операторов ПВО.

Киевский режим, по словам Рогова, пытается обвинить Россию в случившемся.