Рогов: На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО

Адмирал ВМС США Ставридис посоветовал стрелять по российским кораблям в Черном море

Джеймс Ставридис, бывший адмирал ВМС США, который раньше руководил войсками НАТО в Европе, посоветовал США сопровождать судна с зерном, проходящие через Черное море. При этом в случае опасности, сопровождающие корабли смогут стрелять по ВМФ России. Такую информацию предоставило издание Foreign Policy.