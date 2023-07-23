Рогов: На собор в Одессе упала украинская ракета ПВО

Однако Минобороны РФ опровергли эту информацию и указали на возможную причину разрушения храма – падение украинской ракеты из-за неумелых действий операторов ПВО.
Киевский режим, по словам Рогова, пытается обвинить Россию в случившемся.
Однако Минобороны РФ опровергли эту информацию и указали на возможную причину разрушения храма – падение украинской ракеты из-за неумелых действий операторов ПВО.
Киевский режим, по словам Рогова, пытается обвинить Россию в случившемся.
Оксана Храмова
Джеймс Ставридис, бывший адмирал ВМС США, который раньше руководил войсками НАТО в Европе, посоветовал США сопровождать судна с зерном, проходящие через Черное море. При этом в случае опасности, сопровождающие корабли смогут стрелять по ВМФ России. Такую информацию предоставило издание Foreign Policy.
Оксана Храмова
Белорусский президент прилетел в Санкт-Петербург для запланированной встречи с главой России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись в Стрельне, в Константиновском дворце. Информация передана пресс-службой Лукашенко.
Диана Видоварова
23 июля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале уведомила, что распространяемое военно-политическим руководством Украины заявление об якобы ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе не соответствует действительности.