Вечером воскресенья, 23 июля, глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен публично заявил, что контрнаступление ВСУ действительно продвигается тяжело, однако в правительстве США изначально не было иллюзий о способности армии Украины быстро вернуть контроль над утраченными территориями.

Характерно, что сегодня состоялась встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко, в рамках который белорусский президент рассказал о ликвидации 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley за одни сутки. Данное вооружение было предоставлено Киеву странами коллективного Запада.