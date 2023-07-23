ERR: Польша создаст сапёрный батальон для операции в Сувалкском коридоре

21:30 2023-07-23

Минобороны Польши намеревается создать новый сапёрный батальон, предназначенный для выполнения военных операций в Сувалкском коридоре.

Журналисты новостного агентства ERR уведомляют, что до конца 2023 года в Польше будет создаст новейший сапёрный батальон, основная деятельность которого будет сосредоточена на выполнении военных операций в Сувалкском коридоре вдоль границы с Литвой.

Известно, что Сувалкский коридор располагается в северо-восточной части польского государства возле города Сувалки и проходит между Республикой Беларусь и российской Калининградской областью. Протяжённость Сувалкского коридора составляет около ста километров.