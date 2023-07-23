Мордвичев: обучавшиеся в странах НАТО бойцы ВСУ считают школу СССР лучшей

23 июля генерал-лейтенант армии России Андрей Мордвичев сообщил, что пленные бойцы вооружённых сил Украины, обучавшиеся в Германии и прибалтийских странах, раскритиковали тренинги образца НАТО, заявив о преимуществе "советской" армейской школы.

По словам опрошенных украинских военнопленных, находясь на территории ФРГ, их три недели учили медицинскому делу, также заставляя отрабатывать штурм одного и того же здания. При этом пленные ВСУ отметили, что во время обучения у них не формировали конкретных навыков, необходимых для штурма укреплённых позиций.