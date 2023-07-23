Мордвичев: ВСУ смогут продолжать контрнаступление только до конца лета

23 июля командующий "Центральной" группировкой войск армии России генерал Андрей Мордвичев публично заявил, что армия Украины будет не в состоянии продолжить своё контрнаступление после августа, после чего в боевой активности ВСУ наступит небольшой перерыв. По мнению Мордвичева, зимой украинские войска не смогут добиться значимых успехов на фронте.

Также российский генерал выразил уверенность в том, что к весне 2024 года специальная военная операция на территории Украины может быть полностью завершена.