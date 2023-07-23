Резников: конфликт с РФ закончится летом 2024 года принятием Украины в НАТО

Журналисты американского телеканала CNN взяли интервью у украинского министра обороны Алексея Резникова, который публично заявил, что российская спецоперация завершится до лета 2024 года, поскольку в июле следующего года состоится новый саммит НАТО. Резников уверен, что в ходе следующего саммита Североатлантического альянса, который пройдёт в Вашингтоне, Украина будет принята в блок.

При этом чиновник считает, что в связи с принятием украинского государства в НАТО Россия примет решение о завершении СВО, не желая вступать в военное противостояние со странами Запада.