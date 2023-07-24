Генерал-лейтенант Мордвичев заявил, что наступление украинской армии продолжится только до конца августа

По мнению Мордвичева, Украина продолжит наступать лишь до конца лета. На большее не хватит сил. После этого будет сделана небольшая пауза. Зимой ВСУ не добьются положительных результатов, а весной конфликт придет к завершению.

Также военный чиновник дал оценку факту использования украинцами боеголовок НАТО со шрапнелью, которые стали все чаще появляться в зоне боевых действий. Мордвичев полагает, что такие снаряды плохо подходят для целей контрнаступления. Оне не дают ожидаемого результата.

Между тем от старых проверенных способов укрепления боевых позиций на местности и мер по усилению бронезащиты толку было бы гораздо больше.