Медведев предложил российским военным находить нетипичные цели для ударов по Украине

Такие победы, даже «дутые и иррациональные» — это лучше, чем ничего, и именно поэтому киевский режим будет продолжать наносить удары по гражданским объектам. Кроме того, на руководство Украины постоянно давят с Запада из-за отсутствия успехов на фронте.

Вот почему, по словам Медведева, Россия должны быть готова к новым атакам ВСУ по мирному населению. В связи с этим политик призвал российскую армию также выбирать для своих ударов нестандартные цели.

По мнению заместителя Совбеза, в качестве целей в Украине теперь могут выступать не только энергетические объекты, склады и нефтяные базы, но и такие места, «где нас пока не ждут». Эффективность такого подхода будет очень значительной.