Резников: контрнаступление ВСУ отстаёт от графика из-за минных полей РФ

24 июля министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью журналистам американского телеканала CNN, где публично завил, что контрнаступление ВСУ отстаёт от намеченного Генштабом графика. По словам Резникова, задержка с продвижением украинской армии на поле боя обусловлена большими минными полями, которые установлены российскими войсками.

При этом чиновник подчеркнул, что не каждая контрнаступательная операция вооружённых сил Украины обязана быть быстрой, поскольку минные поля армии России непросто прорвать.