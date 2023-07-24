Жан-Пьер: США хотят восстановить зерновую сделку несмотря на слова Путина

В ночь на 25 июля глава пресс-службы американского Белого дома Карин Жан-Пьер провела ведомственный брифинг, где публично заявила, что правительство Соединённых Штатов поддерживает позицию Украины, желающей восстановить работу зерновой сделки. При этом Жан-Пьер отметила, что США не поддерживают предложение Владимира Путина заместить поставки украинского зерна в другие страны.

Накануне Путин опубликовал свою программную статью в преддверии саммита "Россия - Африка", где заявил о способности Москвы заместить экспорт зерна из Украины благодаря богатому российскому урожаю.