Мирра Андреева одержала победу над украинской теннисисткой и шутливо прокомментировала свои достижения

24 июля Мирра Андреева победила Даяну Ястремскую с разгромным счетом 6:0, 6:2 на старте турнира в швейцарской Лозанне.

Россиянка осталась очень довольна своей победой и дала по этому поводу шутливый комментарий:

Очень довольна своей сегодняшней победой. Я показала великолепный уровень тенниса. Хотя лучше уточните это у моего тренера.

Слова теннисистки приводит официальный сайт теннисной ассоциации WTA.

Сейчас Андреева находится на 64-ом месте в рейтинге лучших теннисисток мира. На мадридских соревнованиях в апреле девушка стала самой юной участницей, которая прошла в 4-й круг турниров в категории WTA 1000 с момента их реформы, проходившей в 2009 году.

В первом месяце лета Мирра достигла третьего раунда «Ролан Гаррос», который был для нее дебютным. В июле она уже в четвертом раунде дебютного Уимблдона.