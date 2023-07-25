Посмертное звание Героя России получил полковник Вашунин, погибший на Украине

Бельский охарактеризовал полковника Вашунина, как талантливого военачальника и достойного гражданина, который посвятил свою жизнь служению Отечеству.

По словам парламентария, 14 июля офицер принял решение оказать поддержку бывшему в окружении отряду «Шторм». С этой целью Евгений Вашунин направился в направлении боевых позиций отряда с группой своих бойцов. Противник увидел перемещение российских военных, завязался бой.

В итоге полковник был тяжело ранен и скончался от полученных повреждений. За проявленные мужество и героизм Вашунину посмертно присвоили звание Героя России.