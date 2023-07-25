На торгах 24 июля упал только курс юаня, рубль России, доллар и евро подняли свои позиции

Результаты торгов вывели такую картину курсов иностранной валюты на понедельник 24 июля.

Курс американского доллара увеличился на 0,0002 BYN (+0,01%) и зафиксировался на отметке 3,0190 BYN/USD.

Российский рубль подрос на на 0,0009 BYN (+0,03%) и пришел к показателю 3,3339 BYN/100 RUB.

Курс евро повысился на 0,0010 BYN (+0,19%) и дошел до уровня 3,4000 BYN/EUR. Известно, что с 12 декабря 2022 года Нацбанк исключил евро из валютной корзины.

Китайский юань опустился на 0,0179 BYN/10 CNY (-0,43%). На понедельник 24 июля сложился следующий курс — 4,1817 BYN/10 CNY.