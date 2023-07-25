New York Post: овчарка Байдена покусала агентов спецслужб США

25 июля журналисты издания New York Post рассказали, что всего за четыре календарных месяца немецкая овчарка по кличке Коммандер, принадлежащая Джозефу Байдену, покусала семерых сотрудников американской Секретной службы. Известно, что Коммандеру сейчас около двух лет, и один из сотрудников спецслужб США был госпитализирован после того, как собака Байдена его атаковала, искусав руку и бедро.

Характерно, что прошлый пёс Джо Байдена Мейджор был выгнан из Белого дома за подобное агрессивное поведение, регулярно нападения на людей.