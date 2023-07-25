В ночь на 25 июля украинская армия напала на российское патрульное судно в Черном море

Согласно источнику, ВСУ запустили два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера. Судно «Сергей Котов» контролировало судоходство в юго-западном районе Черного моря. В момент нападения оно находилось в 370 км юго-западнее города Севастополь.

Атака дронов была успешно отбита, два безэкипажных катера удалось уничтожить. Их обстреляли с корабля на расстоянии 800-1000 метров.

По сообщению оборонного ведомства России, от ночного нападения ВСУ никто из военнослужащих не пострадал. Патрульное судно «Сергей Котов» продолжает выполнять свою работу в штатном режиме.