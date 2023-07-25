25 июля отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер напомнил, что после присоединения Хельсинки к военно-политическому блоку Владимир Путин не возражал против этого решения. При этом Риттер подчеркнул, что Путин пригрозил Финляндии зеркальными последствиями на любые провокации, включая размещение контингента и вооружений НАТО на финской территории.

По мнению Скотта Риттера, реакция Владимира Путина свидетельствует о самоубийственности любых возможных попыток Финляндии предпринять откровенно антироссийские шаги.