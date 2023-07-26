Австрийский офицер Райснер рассказал, что застало врасплох ВСУ

В результате этого неоправданного распоряжения, лишь немногие из взвода вернулись живыми.
Эти потери сильно повлияли на моральный дух украинских бойцов, и первая фаза их контрнаступления была провалена.
В результате этого неоправданного распоряжения, лишь немногие из взвода вернулись живыми.
Эти потери сильно повлияли на моральный дух украинских бойцов, и первая фаза их контрнаступления была провалена.
Оксана Храмова
Как сообщил Андрей Комогорцев, генеральный директор Рыбинского завода приборостроения, холдинг «Росэлектроника» уже начал работу над созданием оборудования, способного находить и уничтожать мини-дроны. Сведения предоставлены РИА Новости.