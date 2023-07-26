Австрийский офицер Райснер рассказал, что застало врасплох ВСУ

06:05 2023-07-26

Один из офицеров австрийского министерства обороны, полковник Маркус Райснер, рассказал о трагической ошибке украинского командира, который приказал своим солдатам идти напрямик через минное поле.

В результате этого неоправданного распоряжения, лишь немногие из взвода вернулись живыми.

Эти потери сильно повлияли на моральный дух украинских бойцов, и первая фаза их контрнаступления была провалена.