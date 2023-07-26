Франция, Германия, Польша, Венгрия могут изъявить желание выйти из ЕС

По версии Натальи Макеевой, заместителя директора Центра геополитических экспертиз, гипотетически об уходе из ЕС может помышлять Франция. Если Россия установит контроль над Украиной и потребуется ясность в определении статуса Польши, Варшава также может прийти к мысли о выходе из ЕС.

Политолог утверждает, что Германия — это сильнейшее государство, которое, оставаясь в ЕС получает больше издержек чем бонусов. Также Макеева уверена, что Венгрия может отказаться от членства в ЕС в ближайшие два года.

Эксперт считает, что Евросоюз подавляет суверенитет входящих в него стран. Макеева отметила, что ЕС нельзя назвать независимым объединением, так же, как нельзя противопоставить его коллективному Западу, где всем заправляет США.

Наталья Макеева напомнила, что Великобритания, являясь важнейшим участником структуры, решилась уйти из ЕС, охарактеризовав его как марионеточное формирование и глобалистский проект.