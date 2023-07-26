Согласно информации польского Минобороны, в апреле 2022 года Варшава отправила Киеву оборудование на сумму в полтора миллиарда евро. В течение последующего года эта сумма увеличилась еще на один миллиард евро. В последние несколько месяцев Украина получила от Польши поддержку, которая оценивается еще в 500 млрд евро.

Ранее польское руководство избегало афишировать размер суммы помощи, переданной Украине, объясняя это закрытым характером подобных данных. Однако в последнее время, по заявлению оборонного ведомства, эти суммы сильно возросли. Возможно, это стало причиной решения польских властей обнародовать реальный размер поддержки, предоставленной режиму Зеленского.