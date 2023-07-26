CNN: сын Байдена признал вину в неуплате налогов, но сделки со следствием не будет

Вечером среды, 26 июля, репортёры американского телеканала CNN рассказали, что прибывший в здание окружного суда штата Делавэр сын действующего президента США Хантер Байден признал свою вину в деле по неуплате налогов. Характерно, что ранее некоторые американские СМИ писали о намерениях прокурора пойти на сделку с Хантером, назначив ему условный срок в обмен на признании вины.

В настоящий момент журналисты CNN утверждают, что сделки между следствием и Хантером Байденом не будет, поскольку она отменена по неназванным причинам.