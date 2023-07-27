Сын президента США Хантер Байден может попасть в тюрьму

По соглашению Байден-младший должен был избежать тюрьмы за неуплату налогов и ложные показания при покупке оружия в обмен на признание. Сын президента не признал себя виновным и находится под следствием.

Как сообщает CNN, судья Мариеллен Норейка, ведшая дело, не согласилась с мировым соглашением, заключенным между сторонами, поставив под сомнение, среди прочего, конституционность его условий, включая исключение дальнейших обвинений против Хантера Байдена.

Согласно объявленной в июне сделке с прокуратурой, расследующей его дело, Байден-младший согласился признать себя виновным в неуплате некоторых налогов в 2017-2018 годах в обмен на условный срок.

Он также согласился участвовать в специальной программе контроля над наркотиками и отказаться от своих прав на владение оружием в обмен на то, что ему удастся избежать официальных обвинений в хранении оружия.

Fox News сообщает, что в среду судья спросил прокуратуру, находится ли Байден под следствием, несмотря на сделку о признании вины, и возможны ли дальнейшие обвинения против него, на что следователи ответили утвердительно. Тогда защитник Байдена должен был выразить протест.