Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский танк в ДНР

06:55 2023-07-27

Вооруженные силы России, в составе 110-й отдельной мотострелковой бригады, успешно уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе на Невельском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кадры операции стали доступны РИА Новости.

Украинские военные предприняли попытку контрнаступления, и их танк был точно поражен дроном с кумулятивным зарядом, благодаря слаженной корректировке, что привело к выводу наступающей техники из строя.