Российский дрон-камикадзе уничтожил украинский танк в ДНР

Кадры операции стали доступны РИА Новости.
Украинские военные предприняли попытку контрнаступления, и их танк был точно поражен дроном с кумулятивным зарядом, благодаря слаженной корректировке, что привело к выводу наступающей техники из строя.
Кадры операции стали доступны РИА Новости.
Украинские военные предприняли попытку контрнаступления, и их танк был точно поражен дроном с кумулятивным зарядом, благодаря слаженной корректировке, что привело к выводу наступающей техники из строя.
Оксана Храмова
Николай Карпенков, возглавляющий внутренние войска Республики Беларусь, рассказал на канале СТВ о начале мероприятий по боевому слаживанию белорусских солдат с военными ЧВК «Вагнер».