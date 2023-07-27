Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Путина, объявлена в розыск

По данным из базы розыска внешнеполитического ведомства, Томоко Аканэ — гражданка Японии, розыск ее ведется по статье УК Российской Федерации.

Как известно, ранее Международным уголовным судом был вынесен вердикт о взятии под арест главы России Владимира Путина. Кремль посчитал такое решение неприемлемым. Российская Федерация не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому не должна соблюдать вынесенные им решения.

Мария Захарова, которая является официальным представителем МИД РФ, отметила, что МУС не входит в число официальных структур ООН и не не имеет отношения к Международному суду.