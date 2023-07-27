Путин объяснил причины участия России в зерновой сделке

Однако, по словам Путина, ни одно из условий сделки, связанных с выводом российского экспорта из-под санкций, не было выполнено.
Президент выразил разочарование в результате сделки, отметив, что ожидаемые изменения так и не произошли.
Однако, по словам Путина, ни одно из условий сделки, связанных с выводом российского экспорта из-под санкций, не было выполнено.
Президент выразил разочарование в результате сделки, отметив, что ожидаемые изменения так и не произошли.
Диана Видоварова
В четверг, 27 июля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что солдаты армии России в ходе СВО поразили аэродромы, пункты управления и места дислокации Вооружённых сил Украины.
Диана Видоварова
27 июля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли окраину посёлка Красное Шебекинского городского округа, ранив одного человека.