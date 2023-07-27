Путин объяснил причины участия России в зерновой сделке

14:00 2023-07-27

Владимир Путин, президент Российской Федерации, рассказал о причинах участия страны в зерновой сделке, включая возможность снятия ограничений на поставки зерна и удобрений на мировые рынки.

Однако, по словам Путина, ни одно из условий сделки, связанных с выводом российского экспорта из-под санкций, не было выполнено.

Президент выразил разочарование в результате сделки, отметив, что ожидаемые изменения так и не произошли.