Согласно представленной информации, Соединенные Штаты в качестве одного из вариантов предложат РФ провести повторные референдумы в регионах, которые перешли к России после начала СВО.

Портал привел слова американского источника, который будет принимать непосредственное участие в переговорах. Дополнительно сообщается, что встречи между сторонами, как ожидается, будут проходить в среднем два раза в месяц. Темы, обсуждаемые в ходе них, выходят далеко за рамки официальной позиции западных стран.

«Мы получили некоторое представление о мировоззрении Кремля, хотя и не в такой степени, как хотелось бы», — заявил анонимный официальный представитель США.