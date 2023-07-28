МВД Польши готово при содействии Литвы и Латвии принять меры к полной изоляции Беларуси

Мариуш Каминьский заявил, что Польша совместно с Литвой и Латвией рассматривают вариант полной изоляции Беларуси.

Также он предупредил, что на любые провокационные действия Беларусь получит «общую обдуманную и солидарную реакцию» названных стран.

Ранее Соединенные Штаты заявляли, что НАТО готова встать на защиту Польши, если Беларусь проявит агрессию.

Негатив европейских стран по отношению к Республике Беларусь объясняется присутствием на ее территории ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко подкинул дров в огонь, намекнув на большое желание вагнеровцев сходить на экскурсию в соседнюю Польшу.

После таких слов польское руководство сформировало дополнительную вооруженную бригаду и отправило к белорусской границе два дополнительных военных подразделения.