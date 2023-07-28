Глава МВД Польши заявил о совместном с Литвой и Латвией полном закрытии всех пунктов пропуска границы с Беларусью

На вопрос, рассматривается ли решение о закрытии всех пунктов пересечения границы с Беларусью, министр ответил, что предусматриваются различные варианты с случае «провокаций» со стороны ЧВК Вагнер.

«Мы находимся в контакте с друзьями из Литвы и Латвии, потому что они тоже подвергаются подобным провокациям. Несомненно, такой вариант, то есть полная изоляция Беларуси, если будут серьезные инциденты с участием вагнеровцев на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, безусловно, будем принимать меры вместе», — отметил Каминьски.

Он подчеркнул, что «любая серьезная провокация на границе Польши, Литвы или Латвии будет встречена совместной, твердой, продуманной и солидарной реакцией наших стран».