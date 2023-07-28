Politico сообщило точную дату прибытия американских танков Abrams в Украину

О необъявленных планах Вашингтона сообщил портал Politico в контексте продолжающегося украинского контрнаступления. Он ссылается на свои источники в Пентагоне и Конгрессе США, утверждая, что будут переданы не более новые модели A2, а более старые M1A1.

Они будут лишены самых новых технологий, в том числе, в некоторых случаях, брони из обедненного урана, изготовленной по секретной технологии.

Первая партия будет состоять из шести-восьми танков, а всего США планируют отправить 31. Вашингтон к концу года, также хочет начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 до поставки этих боевых самолетов.