Российский солдат рассказал о поджоге боевиками ВСУ иностранного наемника, сгоревшего заживо

Командир подразделения российской разведки с позывным Шума, рассказал подробности происшествия.

Ему довелось увидеть, как прямо на поле боя украинские солдаты расстреливали и поджигали своего наемника. Эпизод был снят на камеру.

Это видео сделано мной, моей подгруппой. Его сожгли заживо. На видео было очень хорошо видно, что он протягивал руку.

Также Шума подтвердил, что слышал, как наемный солдат, умирая, звал на помощь на английском языке.

Как сообщил командир разведки, его подразделение подбило боевую машину пехоты, экипаж был эвакуирован. Но один из бойцов ВСУ был ранен и не мог передвигаться. Сослуживцы подошли к нему и расстреляли его в упор, затем достали из поврежденной машины канистру с горючим и подожгли раненого.

По версии Шумы, это было сделано, чтобы не эвакуировать бойца, который сам идти не мог. Кроме того, командир разведки предположил, что поджог мог быть совершен для того, чтобы не допустить попадания в плен раненого иностранного наемника.