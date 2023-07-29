Украина ударила по Таганрогу усовершенствованной ракетой С-200

В оборонном ведомстве рассказали, что киевский режим совершил террористическую атаку «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог».

Ракета была обнаружена и перехвачена силами российских ПВО, но обломки рухнули около кафе «Чехов сад». В результате 15 жителей города получили ранения легкой степени тяжести. Об этом рассказал глава области Василий Голубев.

Кроме того, губернатор сообщил, что российские военные нейтрализовали вторую ракету ВСУ в Азовском районе.