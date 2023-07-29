Польша наращивает численность своей сухопутной армии до 7 дивизий, чтобы сделать ее самой сильной в Европе

О планах польского руководства сообщил лидер правящей партии «Право и справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский.

Он сообщил, что в обозримом будущем Польша намерена расширить свою армию с трех дивизий до шести.

Со временем, вероятно, еще будет запасная дивизия. Это тоже дивизия, но немного в другом составе.

Что это будет за дивизия и в каком именно составе, подробных разъяснений по этому поводу Качиньский давать не стал.

Однако он пообещал, что армия Польши будет самой сильной сухопутной армией в Европе и станет базовым звеном при обороне всего восточного фланга НАТО.

На текущий момент в планы польского руководства входит расширение вооруженных сил страны до шести дивизий и наращивание личного состава до 300 000 солдат.