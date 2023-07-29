Байден впервые публично признал свою незаконнорожденную внучку

Речь идет о 4-летней Нэви. Девочка является дочерью сына Байдена, Хантера от Ланден Робертс из Арканзаса, сообщает агентство AP.

«Это не политический вопрос, это семейный вопрос. Джилл (жена президента Байдена) и я хотим только лучшего для всех наших внуков, включая Нэви», — сказал Байден, слова которого цитирует журнал People.

Отцовство Хантера Байдена было установлено с помощью анализа ДНК после того, как Робертс подал на него в суд на алименты. Обе стороны недавно урегулировали нерешенные юридические вопросы.

В прошлом многие критиковали Байдена за то, что он официально не признал свою внучку.