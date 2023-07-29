Рыбаков заметил у членов ООН усталость от темы российско-украинского конфликта

По словам Рыбакова, события, происходящие в регионе «диктуют во многом повестку дня». Политик, говоря про конфликт на Украине, утверждает, что «этот конфликт не единственный». Он трагичный, в том числе и для Беларуси как соседа России и Украины.

По словам Рыбакова, Минск практически вовлечен «в оказание помощи народу Украины, в оказание помощи Российской Федерации». Но таких конфликтов, к сожаленью, «масса в мире», такими мыслями поделился белорусский дипломат.

Также постпред Беларуси при ООН сообщил, что видит «определенную усталость» и «обиду» у государств, входящих в ООН, от тем, связанных с ситуацией на Украине. Страны-участницы устали от того, что на решение этого конфликта уходит огромное количество времени и много ресурсов.