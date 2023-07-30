Советский памятник «Родина-мать» в Киеве станет называться «Украина-мать»

Савчук сообщил о прошедшем заседании ученого совета музея, на котором было принято решение о переименовании одной из главнейших достопримечательностей Киева. Директор музея также добавил, что он надеется об одобрительном решении по поводу инициативы с памятником со стороны Минкультуры. Ожидается, что это решение будет принято накануне Дня Независимости Украины.

Ранее украинцы пожелали заменить герб СССР на щите памятника «Родина-мать» на тризуб. Процедуру откладывали из-за очень высокой сложности таких работ. Монумент не только один из самых высоких в мире, но и отличается очень четкими пропорциями, затрудняющими внесение каких-либо изменений в конструкцию. Недавно стало известно, что решение проблемы все-таки было найдено.