MWM: Крым это главная цель контрнаступления ВСУ и Запада

06:30 2023-07-30

По мнению издания "Military Watch Magazine", Запад и Украина считают Крым ключевой целью для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Журналисты отмечают, что потеря Крыма может серьезно повлиять на имидж России и власти в Кремле.

Однако, украинским войскам сталкивается с трудностями в наступлении из-за отсутствия военно-воздушных сил и ПВО.