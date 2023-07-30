Это было сделано в ответ на ночные атаки двумя беспилотниками, которые повредили мост и привели к человеческим жертвам.
Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
07:30 2023-07-30
Президент России Владимир Путин объявил, что российские вооруженные силы провели превентивные удары по местам, где производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые Киевом для атак на Крымский мост.
-
-
07:52
Николай Скира
В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Москву, повреждены две башни «Москва-Сити»
В ночь с субботы на воскресенье Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин. Повреждены два офисных здания "Москва-Сити". Человеческих жертв нет.
-
07:52
Оксана Храмова
Ситуация с пожарами заставила Грецию пойти на поклон к России, несмотря на русофобскую политику
Греция объята пожарами и в отчаянье просит помощи у России, русофобская политика не стала помехой для этого. Российская сторона не заставила ждать с ответом, но удивила неожиданным предложением.
-
-
-
07:52
Оксана Храмова
Украина требует лишить российскую фехтовальщицу Смирнову нейтрального статуса
Украинская федерация фехтования настаивает на лишении Смирновой нейтрального статуса и отстранения ее от соревнований. С таким обращением Украина выступила в адрес Международной федерации фехтования (FIE).
-