Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост

07:30 2023-07-30

Президент России Владимир Путин объявил, что российские вооруженные силы провели превентивные удары по местам, где производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), используемые Киевом для атак на Крымский мост.

Это было сделано в ответ на ночные атаки двумя беспилотниками, которые повредили мост и привели к человеческим жертвам.