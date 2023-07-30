Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост

Ситуация с пожарами заставила Грецию пойти на поклон к России, несмотря на русофобскую политику

Греция объята пожарами и в отчаянье просит помощи у России, русофобская политика не стала помехой для этого. Российская сторона не заставила ждать с ответом, но удивила неожиданным предложением.