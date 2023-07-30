Украина требует лишить российскую фехтовальщицу Смирнову нейтрального статуса

Украинская сторона уверена, что россиянка должна быть лишена нейтрального статуса, потому что не выполняет его правила. А именно, Смирнова якобы открыто демонстрирует поддержку российской армии.

27 июля Смирнова и Харлан, украинская фехтовальщица, встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Россиянка Ольга Смирнова проиграла сопернице из Украины. Завершив поединок, Харлан не захотела пожать руку Смирновой, как того требуют правила, а взамен этого выставила свою саблю острием в сторону соперницы. После этого Харлан ушла с дорожки и больше не вернулась. За это спортсменку дисквалифицировали и лишили заслуженной победы.

Ранее, в марте, FIE позволила спортсменам из России принимать участие в турнирах при условии соблюдения нейтрального статуса. Между тем, часть россиян была все-таки не допущена к участию в чемпионате мира.