Запад будет использовать Крым как повод для отказа в членстве Украины в НАТО

По версии Симоне, даже при полном прекращении боевых действий нет никаких гарантий, что все союзники в один голос захотят видеть Украину в качестве члена НАТО.

Эксперт считает, что страны, входящие в Блок, которые не желают вхождения Киева в НАТО, будут использовать претензии киевского режима на Крым как повод для отказа в принятии Украины в НАТО.

Симоне выразил уверенность в том, что в НАТО признают полуостров собственностью России, поэтому контроль россиян над Крымом будет сохраняться и в дальнейшем.