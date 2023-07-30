Путин предсказал, чем обернется для Украины ввод польских войск

Эти слова прозвучали после саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Путин также отметил, что «у Польши есть стремления».

«Поэтому, если туда (в Украину — ред.) будут отправлены польские подразделения, как бы они ни назывались, внутренние войска, нацгвардия, это будет началом конца украинского присутствия на этих территориях», — подчеркнул он.

Президент России также отметил, что Львов не входил в состав Польши до Второй мировой войны.

«Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шла дискуссия о том, как устроить Европу после войны, Сталин сказал, что Львов должен быть в составе Советского Союз. Черчилль возразил, заявив, что Львов никогда не был частью Российской империи, на что Сталин ответил: «Но Варшава была». И таким образом Львов был передан Украине», — утверждал Путин.

Далее он пояснил, что «Москва видит угрозу национальной безопасности Украины». По его словам, мобилизационные ресурсы в этой стране на исходе.