Британия обучает спецназ Украины для проведения операции по захвату Крыма

Специальная подготовка военных Украины идет в учебном центре обороны в Оукхэмптоне графства Девон, расположенного на юго-западе Англии.

Обучением солдат ВСУ занимаются британские инструкторы из 3-й бригады спецназначения Королевской морской пехоты.

Бригада, которая тренируется в Великобритании, предположительно, будет проводить ключевые действия при захвате крымских территорий при поддержке вооруженными украинскими силами с воздуха и с моря.

В наступательной операции против Крыма Украина также планирует использовать ракеты дальнего действия из Британии, США и Германии. Применение такого оружия будет преследовать цель блокировать снабжение войск российской армии.