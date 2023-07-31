CNN: Украина обладает секретным оружием, которое успешно атакует российские позиции

Американский телеканал лишь сообщает, что на озере находится секретная база украинской армии. По словам корреспондентов CNN, военные раскрыли им цель испытаний, которые проводятся в условиях строжайшей секретности.

Из-под брезента — как они сообщают в своей статье — «выпирает серый изящный корпус. Его узкая форма напоминает широкий каяк и имеет длину чуть более пяти метров».

Это описание созданного украинскими военными беспилотника, который «все чаще позволяет атаковать и наблюдать за россиянами в Черном море и на Крымском полуострове». Как отмечают корреспонденты американской телестанции, «эти морские беспилотники оказываются важным инструментом в борьбе с россиянами».

Разработчик беспилотника, попросивший не называть его имени, сообщил CNN, что работа над новым оружием началась только после февраля 2022 года.

Последние версии показанных журналистам беспилотников весят до 1000 кг и могут нести 300 кг взрывчатки. Катер с дистанционным управлением имеет дальность походп 800 километров и максимальную скорость 80 км/ч.

По данным CNN, надводные беспилотники-камикадзе используются украинской армией для нанесения ударов по российским объектам в Крыму и на Черном море.