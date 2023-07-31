Украинские хакеры атаковали телефоны ВМФ России

07:52 2023-07-31

Украинские хакеры атаковали телефоны российских моряков, служивших на военных кораблях, рассылая им пожелания вместе с вирусом, сообщает "Интерфакс-Украины" со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) МО Украины.

«Военные моряки российского флота получили особые пожелания по случаю дня Военно-морского флота», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Моряки якобы получили сообщения в мессенджерах с пожеланиями. Они поблагодарили за них, и только потом открыли запись, которая была прикреплена к сообщению. На видео показаны атаки на российские военные корабли, в том числе на крейсер «Москва».

В сообщениях содержалось вредоносное ПО, которое похищало информацию с телефонов и загружало ее на украинские серверы. Получена конфиденциальная информация.

ГУР также сообщило, что атаке подверглись серверы трех государственных российских сайтов.