В источнике сообщается, что Министерство обороны «уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов».

В иностранном издании отметили, что руководством было принято решение об утилизации танков, так как их ремонт был нецелесообразен с экономической точки зрения, хранить и консервировать такую технику было бы очень дорого.

The Times проинформировало, ссылаясь на мнение военного аналитика и бывшего командира одного из танков Джастина Крампа, в момент проведения утилизации в Британии считали масштабные наземные конфликты «делом прошлого».