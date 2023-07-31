Российская армия не позволила ВСУ закрепиться в населенном пункте Старомайское

Военное формирование РФ «Восток» на Южнодонецком направлении при оказании поддержки подразделений артиллерии успешно отражают попытки украинских военных задержаться в северных регионах Старомайского в ДНР. Такие сведения предоставил РИА Новости глав пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он сообщил о значительных потерях украинских войск и взятии в плен нескольких военных. По информации Чехова стало известно, что в нанесении успешных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ, по скоплениям живой силы и боевой техники в районах Старомайского, а также совхоза «Октябрь» и населенного пункта Макаровка основную роль сыграла фронтовая авиация РФ.