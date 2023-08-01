Сенатор Грэм: Использование ЯО на Украине равносильно атаке на НАТО

Зеленский вновь потребовал от Запада дальнобойные боеприпасы после атаки Кривого Рога

Ракеты, поразившие жилой дом в Кривом Роге, были выпущены из окрестностей Джанкоя, заявил вечером в понедельник, 31 августа Владимир Зеленский, которого цитирует "Интерфакс-Украина". Он добавил, что Киев Украина нуждается в оружии дальнего действия "для защиты своих граждан". "По военной информации, эти две ракеты были выпущены с территории Крыма из района города Джанкой. Это еще раз доказывает, что для безопасности наших городов, нормальной жизни, украинцев, наши дети, у наших военных должно быть достаточно средств дальнобойного оружи", - сказал Зеленский в традиционном видеообращении. Президент Украины сообщил, что число погибших в Кривом Роге увеличилось до шести, 69 человек получили ранения, а российские военный использовали ракеты "Искандер".