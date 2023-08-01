Сенатор Грэм: Использование ЯО на Украине равносильно атаке на НАТО

06:05 2023-08-01

Линдси Грэм, сенатор из США, заявил, что если ядерное оружие будет использовано на территории Украины, это будет воспринято как нападение на саму НАТО.

Он отметил, что близость Украины к территории альянса делает ситуацию крайне серьезной.

Ранее российский помощник зампредседателя Совбеза напомнил об атомных бомбардировках Японии американскими ядерными бомбами в ответ на критику США.