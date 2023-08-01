Как известно, подразделения Чечни нанесли удар по украинским войскам возле Сотницкого Казачка в Харьковской области.
По сообщению Кадырова, чеченские военные применяли тактику украинских диверсионных групп, которые время от времени атакуют Белгородскую область. Однако удары они наносили не по гражданским объектам, как это делают ВСУ, а исключительно по военной инфраструктуре, технике, скоплению живой силы.
По мнению главы Чечни, главная цель таких боевых выходов — обеспечение безопасности мирных приграничных поселений.